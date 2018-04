Sole 24 Ore, Moscetti: spero pubblicità I trim meglio di... -2

Milano, 27 apr. - Il gruppo, intanto, ha in programma una serie di nuove iniziative. In particolare, l'Ad ha annunciato il lancio della "nuova grafica" del Sole 24 Ore, previsto per il 5 giugno 2018. "E poi - ha aggiunto - abbiamo tutta una serie di iniziative per sviluppare meglio sia la parte cartacea che quella digitale. Abbiamo aperto un certo numero di cantieri per realizzare queste cose", ha detto.

Moscetti ha ricordato che è stato lanciato il mensile "IL" e poi "Superior Interiors". "Di progetti ne abbiamo tanti, se lo sviluppo del mercato pubblicitario ci assistesse un attimino diciamo che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta", ha affermato.

Nel frattempo, "la radio sta andando bene e ora stiamo lavorando al nuovo palinsesto che si fa a metà anno. Siamo soddisfatti dell'andamento del 'tax and legal' e anche la parte Cultura sta andando bene".