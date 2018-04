Lavoro, Maw: come gestire personale nell'era di Industria 4.0

Bologna, 27 apr. - Il progresso tecnologico e la globalizzazione incidono in modo decisivo sul mercato del lavoro. Gli studiosi hanno stimato che attraverso l'intelligenza artificiale, il riconoscimento vocale, le nanotecnologie e la robotica in generale, si assisterà alla scomparsa del 60% degli attuali posti di lavoro. E quelli più penalizzati saranno i lavori manuali e intellettuali-esecutivi che verranno assorbiti dalle macchine o trasferiti nei Paesi emergenti. Al tempo stesso attraverso le nuove tecnologie nasceranno nuove professioni che le aziende ingloberanno all'interno di rinnovati processi produttivi.

Per scoprire come sarà il capitale umano delle aziende di successo nell'epoca dell'Industria 4.0 Maw, Men at work spa, l'agenzia per il lavoro con sede a Brescia e 60 filiali attive nel nord e centro Italia, promuove al Museo Ferruccio Lamborghini di Funo d'Argelato nel bolognese giovedì 3 maggio la tappa del tour "Il Futuro è un luogo meraviglioso".

Porteranno il proprio contributo, oltre all'amministratore delegato di Maw e ideatore di questa iniziativa, Francesco Turrini, il presidente e a.d. di Philip Morris Italia, Eugenio Sidoli, e Walter Rolfo, coach ed esperto di processi percettivi, ceo di Masters of Magic. (segue)