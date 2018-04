Usa: fiducia consumatori Un.Michigan 98,8 punti, meglio di stime

New York, 27 apr. - La fiducia degli statunitensi è tornata sotto i 100 punti ad aprile, ma non ha deluso le aspettative degli analisti. Secondo quanto riportato dall'Università del Michigan, il dato finale sulla fiducia dei consumatori ad aprile si è attestato a 98,8 punti, un punto in più della stima preliminare e di quanto atteso dagli esperti; a fine marzo, il dato aveva toccato i 101,4 punti.

Il sottoindice che misura la fiducia sulle condizioni correnti dell'economia si è attestato a 114,9 punti, dopo i 115 punti della prima stima e i 121,1 punti della fine del mese scorso. Il sottoindice che misura la fiducia sulle condizioni future si è attestato a 88,4 punti, sopra gli 86,8 punti della prima stima, ma sotto gli 88,8 punti della fine di marzo.

Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno si sono attestate al 2,7%, dopo il 2,8% della fine di marzo, mentre quelle a cinque anni si sono confermante al 2,5 per cento.