Pd, Serracchiani: rinunciare a noi stessi non è bene per Paese

Trieste, 27 apr. - La deputata del PD Debora Serracchiani ha inviato agli iscritti del partito in Friuli Venezia Giulia una riflessione sulle consultazioni in corso per la formazione del nuovo Governo, che vedono attualmente coinvolto il Partito democratico.

"Un'aria interrogativa e preoccupata - scrive Serracchiani - circola tra i nostri militanti e tra i nostri elettori. Più d'uno si rivolge ai dirigenti del PD chiedendo che cosa stia accadendo, se sia vero che dietro l'angolo può esserci l'accordo di governo con i 5Stelle. È comprensibile che a Di Maio e compagnia faccia gioco che passi questa versione dei fatti, per accreditarsi come il partito che da' le carte, che fa e disfa alleanze a suo piacere. Ma le cose non stanno così. Abbiamo accolto una richiesta del Capo dello Stato, che ha incaricato il presidente della Camera di verificare se sussistono i presupposti non per fare un Governo ma solo per cominciare a metterci a parlare - ha continuato Serracchiani -. Adesso siamo precisamente a questo punto: tenuti i colloqui con il presidente Fico, sta al PD verificare se i 5Stelle siano improvvisamente diventati interlocutori attendibili e responsabili, se il loro programma sia rimasto un coacervo di promesse irrealizzabili, se per loro sia davvero indifferente allearsi con la Lega o con il Pd o se hanno una linea politica compatibile con il centrosinistra". "Personalmente - continua l'esponente dem -dubito che Di Maio abbia subito una tale metamorfosi. Il tono con cui Di Maio ha parlato, col volto atteggiato a lusinga e con nella manica il revolver delle elezioni puntato contro il Paese, sembra nascondere una sola volontà: andare a palazzo Chigi in un modo o nell'altro. Con il trucchetto verbale del "contratto di governo" vorrebbero sgombrare dal tavolo addirittura la politica, quasi che costruire una maggioranza parlamentare attorno a un programma sia un'operazione da tecnici, da affidare ai "professori". Mi pare che Di Maio dimentichi che, oltre alle cose da fare, ci sono anche le identità e i principi ideali. Il Pd è un partito, con regole interne democratiche, con organismi e soprattutto con iscritti. Il M5S è un comitato elettorale permanente, diretto da una società privata, privo dei caratteri democratici richiesti dalla Costituzione, autoritario al suo interno e senza trasparenza verso l'esterno".