Regionali, Berlusconi: sicuro di vittoria centrodestra in Friuli

Trieste, 27 apr. - Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, dopo la tappa a Trieste, sta andando a Gorizia per la chiusura della campagna elettorale in vista delle Regionali di domenica. Visitando i militanti al gazebo di Forza Italia, nel capoluogo giuliano, Berlusconi si è detto sicuro della vittoria del Centrodestra con il ticket Massimiliano Fedriga - Riccardo Riccardi. "La nostra Giunta dovrà riparare ai danni dell'amministrazione precedente", che ha creato una "confusione amministrativa" con le riforme delle unioni territoriali intercomunali e del sistema sanitario. E proprio a riguardo della sanità, Berlusconi ha evidenziato che "c'è un'emigrazione elevatissima ed inaccettabile". "Sono sicuro che avremo questo governo nostro di Centrodestra - ha continuato -. E il fatto che Riccardi sia l'operatore di questo governo ci dà molta fiducia per quello che si potrà fare, soprattutto per quelle cose che l'ultima Giunta regionale ha lasciato perdere".