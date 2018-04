Sole 24 Ore, Moscetti: su Radiocor una soluzione entro... -2

Milano, 27 apr. - Anche l'Ad Moscetti ha a sua volta sottolineato che la societarizzazione di Radiocor "sarà un atto di trasparenza".

"Dopodichè - ha osservato - c'è da dire che tutte le agenzie di stampa soffrono in questo momento. Ce ne sono tante, troppe e molte vivono solo grazie ai contributi pubblici".

"Ma - ha proseguito - dire che il Sole 24 ore vuole marginalizzare Radiocor è una strumentalizzazione di fatto. Questa fase non necessità di avere particolari preoccupazioni. Considerare la societarizzazione come una sorta di condanna a morte è oggettivamente un pò troppo".

Nel suo intervento in assemblea, un rappresentante sindacale del comitato di redazione di Radiocor ha tra le altre cose segnalato che in base agli ultimi dati noti "l'importo della convenzione con Palazzo Chigi vale per l'agenzia Radiocor non più del 17% del fatturato: il livello di gran lunga più basso nel panorama delle agenzie di stampa italiane".