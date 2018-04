Governo, Cirinnà (Pd): consultazioni aperte non vanno più bene?

Roma, 27 apr. - "Stupisce la memoria corta del mio amico Anzaldi che ultimamente da giornalista si è trasformato in fustigatore. Le consultazioni aperte anche ai non iscritti sono il modo con cui abbiamo svolto tutte le nostre primarie, anche per le cariche interne. Come mai ora non vanno più bene, proprio adesso che, riguardo ad una scelta così importante come l'apertura di un confronto programmatico per la formazione di un eventuale governo, potremmo ascoltare l'opinione del più vasto campo dei nostri elettori? Tutte le nostre primarie sono state esposte ad incursioni estranee, a volte pure esaltate come aperture, e non per questo abbiamo smesso di farle". Così la senatrice dem Monica Cirinnà replica alle parole del deputato del Pd, Michele Anzaldi.