Sole 24 Ore, Moscetti: su Radiocor una soluzione entro fine 2018

Milano, 27 apr. - Il Sole 24 ore troverà una soluzione per il destino di Radiocor, la propria agenzia di stampa, entro la fine di quest'anno. Lo ha detto l'Ad del gruppo editoriale, Franco Moscetti, al termine dell'assemblea di bilancio odierna. "Direi che vorremo aver impostato una soluzione entro la fine dell'anno. Vorremmo iniziare il 2019 con una soluzione e non trascinando il problema", ha affermato Moscetti riguardo alla tempistica, mentre alla domanda se siano contemplate anche l'eventuale cessione o la ricerca di un partner ha replicato: "Questo lo verificheremo quando avremo tutti i dati disponibili, che iniziano dalla societarizzazione dell'azienda. Abbiamo qualche consulente con il quale siamo in contato. Appena avremo notizie precise sarà nostra cura darvele".

L'attività di Radiocor prima dello scorporo, secondo Moscetti "non è economicamente sostenibile" è il progetto è quello di "rendere questa attività economicamente sostenibile".

Circa le divergenze di vedute con le rappresentanze sindacali dei giornalisti di Radiocor, emerse in assemblea, riguardo alle performance economiche dell'agenzia di stampa, il presidente del Sole Giorgio Fossa aveva detto: "La societarizzazione serve per capire esattamente quanto costa e quanto rende Radiocor. Vediamo. Se i risultati, come mi auguro, saranno positivi, bene. Altrimenti discuteremo con voi e vedremo". (segue)