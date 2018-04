Giorno storico per Coree, summit Kim-Moon apre speranze di pace -7

Roma, 27 apr. - Donald Trump, dal canto suo, ha risposto via Twitter. Ha sottolineato con un certo entusiasmo il fatto che oggi ci sia stato un evento 'storico' e ha detto che la 'Guerra di Corea sta per finire'. Ma nello stesso tempo ha anche invitato a osservare cosa accadrà d'ora in poi. E il primo che dovrà farlo sarà lui, visto che ora la palla passa al vertice previsto tra fine maggio e inizio giugno in cui dovrà incontrare di persona Kim Jong Un. Sarà un appuntamento altrettanto, se non più importante per capire se davvero, come ha detto Moon, è 'scoppiata la primavera'.

Dopo la fine della parte più politica del summit, ai leader si sono unite le mogli. La first lady sudcoreana Kim Jung-sook e la giovane consorte di Kim, Ri Sol Ju, che sta assumendo sempre più una dimensione ufficiale al fianco del marito e che è arrivata nel pomeriggio a Panmunjom. Le due coppie, assieme ad altre personalità dei due versanti, hanno preso parte a un banchetto, con portate arrivate sia dal Nord che dal Sud. A fare la parte del leone, i noodle freddi 'naengmyeon' di Pyongyang, una specialità molto amata da tutti i coreani. Kim li ha fatti preparare da uno chef famoso e portare appositamente per il summit. Questo ha provocato, al Sud, dal un lato a lunghe file presso i ristoranti di gente che voleva assaggiarli, dall'altro molta ironia sul web. L'ultimo atto di una giornata intensa, prima che ognuno tornasse nella sua parte di Corea, divisa lungo il 38mo Parallelo.