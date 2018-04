Giorno storico per Coree, summit Kim-Moon apre speranze di pace -6

Roma, 27 apr. - Più prudente la reazione dei paesi più vicini alla Corea del Sud. Il Giappone, da sempre scettico su questo disgelo in corso, ha invitato Pyongyang a mettere in campo atti concreti, dopo le parole. 'Oggi il presidente Moon Jae-in e il presidente Kim Jong Un hanno avuto discussioni serie sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Io voglio salutare questo come un passo positivo verso una complessiva soluzione delle varie questioni che concernono la Corea del Nord', ha detto Abe parlando coi giornalisti a Tokyo. 'Noi - ha precisato - speriamo fortemente che la Corea del Nord assuma azioni concrete attraverso questa riunione e un summit tra gli Usa e la Corea del Nord'.

Una posizione simile è stata assunta da Jens Stoltenberg, il numero uno della Nato. 'E' un primo passo. E' incoraggiante, ma dobbiamo capire che c'è molto lavoro da fare', ha detto il numero uno dell'Alleanza atlantica. Paolo Gentiloni, il presidente del Consiglio italiano, ha avvertito che nonostante la giornata 'storica' vi sono 'ancora incognite'. (Segue)