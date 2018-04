Giorno storico per Coree, summit Kim-Moon apre speranze di pace -5

Roma, 27 apr. - Moon, dal canto suo, si è concentrato sul tema della denuclearizzazione. 'Il congelamento nucleare che è già stato messo in opera dal Nord ha un significato estremamente importante', ha detto il presidente sudcoreano. 'Sarà - ha proseguito - un passo importante verso la completa denuclearizzazione della Penisola coreana'. Kim ha, in effetti, annunciato prima del vertice uno stop ai test nucleari - finora la Corea del Nord ne ha condotti sei - e la chiusura del sito per i test Punggye-ri. Anche se, secondo alcuni osservatori, quest'ultimo annuncio sarebbe furbo: un crollo diversi mesi fa l'avrebbe messo fuori uso. Tuttavia quest'ultima interpretazione maliziosa va presa con le pinze, non c'è alcuna prova concreta che sia veridica.

Le onde del summit di Panmunjom hanno raggiunto l'opinione pubblica e la politica internazionale in tempo reale. Al vertice erano presenti circa 3mila giornalisti, molte fasi dello stesso sono state trasmesse in diretta. E le reazioni dalle principali capitali coinvolte sono state immediate. Entusiasti dai paesi più vicini a Pyongyang, Cina e Russia. Pechino ha definito la stretta di mano Kim Moon un 'momento storico'. La Russia ha parlato di una notizia 'molto positiva'. (Segue)