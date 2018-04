Giorno storico per Coree, summit Kim-Moon apre speranze di pace -4

Roma, 27 apr. - La Dichiarazione di Panmunjom stabilisce anche impegni reciproci per alleggerire le tensioni - dalla collaborazione economica, ai lavori per riaprire i collegamenti ferroviari intercoreani, alle riunioni delle famiglie divise dalla Guerra di Corea, e altro - e fissa un altro appuntamento: a ottobre di quest'anno Moon Jae-in si recherà a Pyongyang.

I due leader non sono stati parchi di parole altisonanti nel commentare questo esito politico. 'Noi non vogliamo scontrarci l'uno contro l'altro, vogliamo vivere in unità', ha detto Kim di fronte ai media internazionali. 'Abbiamo - ha continuato - a lungo atteso questo momento. Tutti noi'. Il leader nordcoreano ha auspicato che tutti i cittadini 'sudcoreani e nordcoreani possano usare' la strada che lui ha percorso oggi per arrivare al summit. 'Saremo - ha proseguito - in grado di goderci la pace e la prosperità nella Penisola coreana senza avere paura della guerra'. Ha inoltre assicurato che non saranno 'ripetuti gli errori del passato'.(Segue)