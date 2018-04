Giorno storico per Coree, summit Kim-Moon apre speranze di pace -3

Roma, 27 apr. - La prima parte dei colloqui, circa un'ora e quaranta, è terminata con la Mercedes di Kim che tornava verso Nord, circondata dalle guardie del corpo, per il pranzo. Il leader nordcoreano è poi tornato sul versante Sud di Panmunjom e, assieme a Moon, ha impiantato un simbolico albero di pino, simbolo di pace e prosperità, e ha firmato una stele. Poi assieme a Moon s'è incamminato e, da soli, i due leader si sono seduti su una panchina, per chiacchierare a lungo. Non è dato sapere cosa si siano detti. Fatto sta che, rientrati alla Casa della Pace, hanno dato vita alla seconda parte dei colloqui, alla fine della quale hanno firmato la dichiarazione congiunta e si sono abbracciati.

La 'Dichiarazione di Panmunjom per la pace, la prosperità e l'unificazione della Penisola coreana' contiene fondamentali dichiarazioni di principio, a partire dall''obiettivo comune di realizzare, attraverso la completa denuclearizzazione, una Penisola coreana libera dal nucleare'. Inoltre esprime l'impegno a rispettare l'accordo di non aggressione e a lavorare per un superamento dell'armistizio che ha sospeso nel 1953 la guerra di Corea, per stabilire un 'regime di pace permanente' in Corea. Non si tratta di prese di posizioni nuove, nella Dichiarazione congiunta del secondo summit intercoreano del 2007 si esprimeva lo stesso impegno sulla pace quasi parola per parola, mentre sulla denuclearizzazione si richiamava gli impegni assunti nel cosiddetto sestetto a febbraio dello stesso anno, che prevedevano precisi impegni. (Segue)