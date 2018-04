Giorno storico per Coree, summit Kim-Moon apre speranze di pace -2

Roma, 27 apr. - La giornata storica della Corea è iniziata stamani, quando Kim è stato accolto da Moon lungo la Linea di demarcazione militare che divide le due Coree. I due si sono stretti la mano, hanno scambiato parole cordiali. Kim ha anche espresso disponibilità di andare a incontrare Moon alla Casa blu, la sede della presidenza sudcoreana. Poi ha invitato il leader di Seoul a fare un passo, per ritrovarsi al Nord, in un fuori programma molto teatrale, ripreso dalla televisione e ritrasmesso in tutto il mondo.

I due leader si sono poi diretti presso la Casa della Pace, dove le due delegazioni si sono sedute a un tavolo ovale - pensato in modo da ridurre le distanze - sotto un grande quadro del monte Kumgang, che si trova al confine tra le due Coree e ha un'importantissimo valore culturale per la nazione coreana. Accanto a Kim la fedele sorella Ki Yo Jong, a prendere diligentemente appunti. E' stata la seconda volta in tre mesi che la giovane si recava al Sud: durante le Olimpiadi invernali di PyeongChang, tappa importante del disgelo, è stata il volto del Nord nella manifestazione. (Segue)