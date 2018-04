I medici: Napolitano migliora ancora, ha anche mangiato

Roma, 27 apr. - Le condizioni del presidente Giorgio Napolitano sono "in progressivo miglioramento". A meno di tre giorni dall'intervento d'urgenza eseguito per un aneurisma aortico disseccante, l'ex capo dello Stato sta meglio e, seppure "ancora degente in terapia intensiva cardiochirurgica, questa mattina - si legge nel bollettino medico dell'ospedale San Camillo - sotto la super visione dell'equipe medica diretta dal dott. Emilio d'Avino e dei fisioterapisti è stato posizionato in poltrona e ha mangiato".

"L'orientamento dei clinici - proseguono i medici - è quello di favorire in tempi stretti la 'demedicalizzazione intensiva' e il trasferimento presso il reparto di degenza ordinario di cardiochirurgia del prof Francesco Musumeci (che ha operato Napolitano, ndr). A meno di imprevisti, questo potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore".