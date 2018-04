Yemen, mercenari africani arruolati da Arabia Saudita ed Emirati -2

Roma, 27 apr. - Ufficialmente solo il Sudan ha accettato di inviare propri militari a combattere con la coalizione internazionale guidata da Riad, impegnata dal marzo 2015 in Yemen. Ma "di fronte alla mancanza di uomini, il regno saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto aiuti da mesi ad altri paesi", ha scritto oggi Rfi, ricordando che sono mesi che oppositori sauditi, emiratini e soprattutto yemeniti denunciano il ricorso a mercenari. Proprio gli yemeniti hanno indicato un consigliere del presidente ugandese, Najwa Kdah, come il firmatario di un accordo con gli Emirati per l'invio di 8.000 uomini.

Anche filmati girati dagli Houthi mostrano soldati neri morti in combattimento e un funzionario Houthi ha confermato a Rfi che mercenari africani sono stati uccisi o fatti prigionieri in Yemen. (Segue)