Yemen, mercenari africani arruolati da Arabia Saudita ed Emirati

Roma, 27 apr. - Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti hanno reclutato mercenari africani per combattere contro i miliziani sciiti Houthi in Yemen. E' quanto riporta oggi l'emittente francese Radio France Internationale (Rfi), precisando di aver appreso che Ciad e Uganda hanno inviato propri uomini da mesi e si accingerebbero a inviarne altri. Se Kampala ha smentito la notizia, N'Djamena ha preferito invece non commentare.

Nei giorni scorsi era stato il quotidiano panarabo, di proprietà qatariota, al-Quds al-Arabi, a riferire del reclutamento di migliaia di mercenari africani da parte di Riad e Dubai, citando fonti saudite. (Segue)