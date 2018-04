Spagna, nuova protesta contro condanna per abuso e non per stupro2

Madrid, 27 apr. - Migliaia di spagnoli hanno protestato oggi davanti al tribunale della Navarra che ieri ha condannato cinque uomini per abuso sessuale, e non per stupro, commesso contro una 18enne alla festa di San Firmino del 2016. I dimostranti hanno scandito "non è un abuso sessuale, è stupro", stando alle immagini trasmesse dalla tv, e hanno mostrato striscioni su cui hanno ribattezzato il palazzo di giustizia di Pamplona in "palazzo dell'ingiustizia". In tanti hanno urlato lo slogan "io, sì, ti credo", rivolgendosi alla vittima.

I cinque uomini, tutti di Siviglia e di età compresa tra 27 a 29 anni, avevano anche filmato la violenza con i loro smartphone, per poi vantarsene su un gruppo di messaggistica WhatsApp denominato "il branco". La pubblica accusa aveva chiesto 22 anni e 10 mesi di reclusione per ognuno dei cinque imputati e 100.000 euro di risarcimento totale. La corte ieri li ha invece condannati a nove anni di carcere e a un risarcimento complessivo di 50.000 euro. I loro avvocati avevano sostenuto che la 18enne fosse stata consenziente, dal momento che nel filmato non si sentiva mai dire "no". Posizione che aveva scatenato un'ondata di proteste in Spagna, già lo scorso novembre, con lo slogan "io, sì, ti credo".(Segue)