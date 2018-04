Editoria, Moscetti: sarebbe fantastico attuare sgravi pubblicità

Milano, 27 apr. - La concreta attuazione dei nuovi benefici fiscali disposti per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali introdotti con la scorsa manovra correttiva sarebbe qualcosa di "fantastico" per il Sole 24 Ore e per l'itero settore dell'editoria.

Lo ha sottolineato l'Ad del gruppo editoriale controllato da Confindustria, Franco Moscetti, al termine dell'assemblea di bilancio della società editoriale. L'idea era da una proposta della Federazione italiana editori giornali (Fieg) e dell'associazione Utenti pubblicità (Upa), ma non è mai stato emanato il decreto attuativo.

"Siamo sempre nell'attesa di questo benedettissimo decreto attuativo sulla defiscalizzazione degli dell'incremento degli investimenti pubblicitari. Questo sarebbe fantastico, perchè avendo fatto noi una bellissima operazione per quello che riguarda la riduzione dei costi, qualora ci fosse un pò di respiro per quello che riguarda i ricavi pubblicitari la leva inciderebbe in maniera molto positiva automaticamente anche sulla redditività".

"Il problema vero - ha insistito Moscetti - è che il mercato degli investimenti pubblicitari sulla carta stampata ci dia qualche soddisfazione in più a tutti, non soltanto al Sole 24 Ore. Questo oggi è un problema di tutto il settore, non solo nostro".