Bankitalia: assicurazioni migliorano, aumenta la solvibilità

Roma, 27 apr. - Le compagnie assicurative italiane sono in miglioramento, con gli indici di solvibilità in crescita. Lo sostiene la Banca d'Italia, secondo cui "gli indici di solvibilità delle assicurazioni italiane sono aumentati. L'impatto del periodo di bassi tassi di interesse sulle compagnie italiane è stato meno pronunciato che in altri paesi. Prosegue la diversificazione degli investimenti finanziari, ma le compagnie restano esposte ai rischi connessi con l'eventuale acuirsi di tensioni sui mercati del debito sovrano".

"La crescita sostenuta del risparmio gestito - aggiunge Via Nazionale nel rapporto sulla stabilità finanziaria - pone rischi contenuti per la stabilità finanziaria, a causa del buon allineamento tra la liquidità dell'attivo e del passivo dei fondi comuni e della ridotta dimensione di quelli caratterizzati da un'elevata leva finanziaria".