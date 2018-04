Cnh: utile primo trimestre quadruplicato a 202 milioni ... -2

Roma, 27 apr. - "Come conseguenza - sottolinea Cnh - di risultati nel primo trimestre migliori rispetto al previsto e di sviluppi positivi nei nostri mercati, Cnh Industrial sta aumentando al limite superiore dell'intervallo il suo obiettivo di ricavi di vendita netti e di risultato diluito per azione adjusted per il 2018".

I ricavi netti delle attività industriali saranno quindi di circa 28 miliardi di dollari e il risultato diluito per azione adjusted tra 0,65 e 0,67 dollari. L'indebitamento netto industriale a fine 2018 resta invariato tra 0,8 miliardi e un miliardo.