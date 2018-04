Bankitalia: credito migliora, nuovi Npl come prima della crisi

Roma, 27 apr. - Per le banche italiane "la qualità del credito continua migliorare" e "i flussi di nuovi prestiti deteriorati sono sui livelli precedenti la crisi finanziaria". Lo afferma la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. Il peso dei crediti deteriorati "nei bilanci degli intermediari è in forte riduzione, soprattutto per le banche che hanno effettuato ingenti operazioni di cessione; rimane però elevato per diversi intermediari".

"Il completamento di alcuni aumenti di capitale - aggiunge Via Nazionale - ha ridotto il divario in termini di patrimonializzazione rispetto alla media degli altri paesi europei. L'esposizione delle banche italiane nei confronti del settore pubblico del Paese continua a ridursi a un ritmo sostenuto".