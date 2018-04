Bankitalia: mercati esposti a shock economici e geopolitici

Roma, 27 apr. - I mercati finanziari sono ancora esposti a shock economici e geopolitici che possono causare forti oscillazioni in Borsa. Lo afferma la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. "La crescita robusta dell'economia globale - sottolinea Bankitalia - mitiga i rischi per la stabilità finanziaria. I mercati azionari e obbligazionari appaiono tuttavia particolarmente esposti a eventi economici e geopolitici inattesi che possono innescare, come avvenuto in recenti episodi, variazioni anche ampie dei prezzi dei titoli".