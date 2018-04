Usa, la crescita supera le attese: Pil I trimestre... -2

New York, 27 apr. - Le spese dei consumatori, il maggior motore della crescita, sono aumentate solo dell'1,1%, dopo il +4% nel trimestre precedente, il dato migliore degli ultimi tre anni. Gli investimenti fissi non residenziali sono cresciuti dal 6,1 per cento.

Le esportazioni hanno registrato un +4,8%, mentre le importazioni sono cresciute del 2,6 per cento. Tra gennaio e marzo, i risparmi personali sono stati pari a 462,1 miliardi, in rialzo dai 379,8 miliardi dell'ultimo trimestre del 2017. Il tasso di risparmio è salito dal 2,6 al 3,1%.

Storicamente, comunque, i primi tre mesi dell'anno sono più deboli e la lettura odierna è tra le migliori degli ultimi anni: recentemente, solo nel 2015 (+3,2%) gli Stati Uniti avevano fatto meglio.

L'espansione in corso, iniziata a metà del 2009, è la terza più lunga di sempre e in primavera diventerà la seconda; il presidente Donald Trump si è impegnato a portare l'economia a una crescita almeno pari al 3%, se non addirittura di più grazie all'impatto della riforma fiscale approvata prima di Natale.