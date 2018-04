Sole 24 Ore, Moscetti: spero pubblicità I trim meglio di mercato

Milano, 27 apr. - Il gruppo Sole 24 ore spera di registrare nel primo trimestre 2018 una raccolta pubblicitaria migliore di quella della media del mercato. Lo ha detto l'Ad Franco Moscetti al termine dell'assemblea di bilancio della società. "Penso di sì, la mia personale speranza e percezione è che sicuramente presenteremo qualcosa di buono. Manca qualche giorno al consiglio di amministrazione fissato al 15 di maggio. Il 15 maggio avremo la prova provata dei risultati che stiamo pensando", ha affermato.

A chi insisteva nel chiedere se dunque la raccolta pubblicitaria del primo trimestre sarà meglio della media del mercato, Moscetti ha replicato: "Questo non mi sento di affermarlo in termini di assoluta certezza, perchè non conosco evidentemente ancora i dati di marzo. Però spero di poter presentare a tutti gli stakeholder dell'azienda, e non soltanto agli azionisti, un primo trimestre in linea con le loro aspettative".

"Mi sembra ci siano tutte le condizioni per poter continuare a fare un buon lavoro salvo che il mercato non continui a penalizzare il settore oltre misura", ha poi aggiunto, tornando a ricordare: "che il mercato pubblicitario sia difficile è sotto gli occhi di tutti ha fatto -12,6% a gennaio e -13,4% a febbraio".