Regionali, Calabria (Fi): grande entusiasmo per Berlusconi in Fvg

Roma, 27 apr. - "La campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia conferma il ruolo centrale di Silvio Berlusconi che ancora una volta si sta spendendo in prima persona sul territorio generando attenzione e grande entusiasmo". Così la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria impegnata a Trieste nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali a sostegno del candidato di centrodestra Massimiliano Fedriga. "Così come avvenuto in Molise, in questi giorni in Friuli il Presidente Berlusconi sta dialogando con i cittadini, con le categorie produttive, con chi è in difficoltà per offrire soluzioni concrete ad una regione che viene da anni di cattiva amministrazione. Insieme a Berlusconi tanti parlamentari di Forza Italia per ribadire tutto il nostro impegno per il buongoverno nei comuni, nelle regioni e a livello nazionale", conclude.