Intesa Sp: attesa entro agosto efficacia conversione risparmio

Torino, 27 apr. - L'efficacia dell'operazione di conversione delle azioni risparmio in ordinarie, che oggi l'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo dovrà votare,è attesa "indicativamente entro il mese di agosto". Lo ha detto il presidente, Gian Maria Gros-Pietro nel corso dell'assise.

"Le risparmio sono in mano sia agli istituzionali sia al retail - ha detto ancora, rispondendo alla domanda di un socio - e l'operazione di conversione non serve a far entrare qualcuno di particolare nel capitale ordinario. E' una tendenza in corso sia a livello italiano sia a livello europeo volta a semplificare la struttura del capitale della società".