Intesa Sp: nel 2018 ceduto 1,5% in Bankitalia per 113 milioni

Torino, 27 apr. - Al 31 dicembre 2017 la quota di Intesa Sanpaolo nella Banca d'Italia era pari al 27,04% del capitale ma dopo la chiusura dell'esercizio è stato ceduto un ulteriore 1,51% per 113 milioni di euro, facendo scendere la partecipazione al 25,53%. Lo ha spiegato il presidente di Intesa, Gian Maria Gros-Pietro, nel corso dell'assemblea degli azionisti. Lo scorso anno Intesa ha percepito da Bankitalia dividendi per 10 milioni di euro per la quota fino al 3% (le quote eccedenti il 3% non hanno diritto di voto nè diritto al dividendo).