Intesa Sp, Gros-Pietro: no Ipo controllate, non porterebbe valore

Torino, 27 apr. - La quotazione in Borsa di società del gruppo Intesa Sanpaolo non è al momento un'opzione sul tavolo. Lo ha spiegato il presidente, Gian Maria Gros-Pietro, nel corso dell'assemblea degli azionisti. "Il processo di semplificazione delle controllate nella capogruppo ha rafforzato il modello divisionale che sta dando ottimi risultati - ha detto - al momento la quotazione delle controllate non porterebbe alla creazione di valore, criterio guida per questo tipo di operazioni". "In questo momento non si avrebbe maggior valore per il gruppo e non sono pertanto operazioni percorribili", ha aggiunto.