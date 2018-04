M5s, Anzaldi (Pd): furbetti rimborsopoli neanche espulsi

Roma, 27 apr. - "I furbetti di Rimborsopoli e gli impresentabili M5s non soltanto non sono stati allontanati dal parlamento né denunciati per danno di immagine, come si era impegnato solennemente e pubblicamente a fare Luigi Di Maio durante la campagna elettorale, ma finora non sono stati neanche espulsi dal Movimento 5 stelle! A confermarlo sono loro stessi in un comunicato. Sono sospesi fino a giugno, pronti a rientrare con tutti i diritti nel partito di Grillo. Di Maio dovrebbe chiedere scusa a tutti gli elettori cui ha mentito e a tutte le tv e i giornali che ha tratto in inganno con le sue dichiarazioni bugiarde". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.