Meloni: vergognoso Italia appesa a direzione Pd per governo

Roma, 27 apr. - "Penso che sia assolutamente vergognoso vedere l'Italia appesa alla direzione nazionale di un partito che alle elezioni è arrivato terzo e che i cittadini hanno detto in tutti i modi di voler mandare a casa". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della visita alla Caserma Brunner di Villa Opicina (Trieste), sede del reggimento Piemonte cavalleria.

"È colpa della legge elettorale che Fratelli d'Italia non ha votato - ha aggiunto - ma è anche colpa del M5S che pur di mettere Luigi Di Maio seduto sulla poltrona di presidente del Consiglio è disposto a riesumare il Pd. Quando gli italiani hanno detto chiaramente che il Pd lo vogliono a casa".

"Fratelli d'Italia è pronta a scendere in piazza, ma chiede al presidente della Repubblica il rispetto della volontà popolare e un incarico pieno al centrodestra, a Salvini, per andare a cercare i voti in Parlamento", ha concluso Meloni.