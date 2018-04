Tra le Coree è scoppiata la pace? Dubbi da Giappone e Nato -5

- In ogni caso la Dichiarazione di Panmunjom di oggi rimane abbastanza vaga rispetto a questo obiettivo. "La Corea del Sud e del Nord hanno confermato l'obiettivo comune di realizzare, attraverso la completa denuclearizzazione, una Penisola coreana libera da armi nucleari" recita il documento. Non rappresenta un particolare passo avanti rispetto alla dichiarazione del 2007, che era persino più precisa richiamando l'Accordo a sei del 13 febbraio 2007 sulla denuclearizzazione nel quale erano definiti passi di dettaglio del tutto mancanti nel documento firmato oggi. Bisognerà quindi attendere il summit Kim-Trump per avere qualche elemento in più.