Tra le Coree è scoppiata la pace? Dubbi da Giappone e Nato -4

Roma, 27 apr. - La Dichiarazione di Panmunjom, in realtà, mette sul tavolo una serie di azioni concrete simboliche, ma sul fronte caldo della denuclearizzazione e del superamento del regime formale di guerra, si limita auspici. La sua stessa formulazione richiama fortemente la Dichiarazione congiunta di Pyongyang del 2007, il secondo vertice intercoreano con protagonisti Roh Moo-hyun per la Corea del Sud e Kim Jong Il per la Corea del Nord. Una dichiarazione che, poi, non portò affatto a una pacificazione.

In particolare gli occhi di tutti sono concentrati sul valutare le parole utilizzate nella dichiarazione firmata dai due leader. Il presidente sudcoreano Moon, parlando coi giornalisti, ha sottolineato l'importanza della "moratoria" adottata da Kim Jong Un per i test nucleari e un riconoscimento dei passi fatti da Pyongyang è contenuto anche nella dichiarazione congiunta. Il leader nordcoreano, in effetti, ha dichiarato lo stop ai testi nucleari (finora ne sono stati realizzati sei) e ha annunciato lo smantellamento del sito nucleare di Punggye-ri, anche se secondo osservatori internazionali quest'ultima mossa potrebbe essere stata dettata da un crollo avvenuto mesi fa nel sito che lo renderebbe inutilizzabile. Queste ultima, comunque, sono valutazioni da prendere con le pinzette. (Segue)