Tra le Coree è scoppiata la pace? Dubbi da Giappone e Nato -3

Roma, 27 apr. - In essa sono contenute dichiarazioni di principio importanti, la primo delle quali è l'idea del superamento dell'armistizio per stabilire un "permanente regime di pace" nella Penisola coreana. In tal senso, è da notare che il documento non indica la firma di un possibile trattato di pace intercoreano, perché questo vorrebbe dire riconoscimento reciproco e quindi rinuncia all'obiettivo dell'unificazione, invece ribadito nella dichiarazione.

I firmatari dell'armistizio sono Corea del Nord, Comando delle forze Onu (Usa) e Cina. La dichiarazione evoca la convocazione di incontri in formato trilaterale (Usa, Corea del Nord, Corea del Sud) o quadrilaterale (Usa, Corea del Nord, Corea del Sud, Cina) per andare verso la pace duratura. Mette, insomma, da parte il "sestetto", cioè il formato a sei che ha discusso la questione nucleare per diversi anni e che comprende anche Russia e Giappone. In particolare quest'ultimo non avrebbe voce in capitolo nella vicenda. (Segue)