Tra le Coree è scoppiata la pace? Dubbi da Giappone e Nato -2

Roma, 27 apr. - Il presidente Usa Donald Trump, che inserito nel processo di distensione e tra fine maggio e inizio giugno dovrebbe vedere Kim in un vertice probabilmente più importante, ha parlato via Twitter di un fatto "storico" e ha scritto trionfante che "la guerra in Corea sta per terminare". Nonostante l'approccio per nulla prudente, che è tipico del personaggio, ha comunque anche invitato a vedere cosa accadrà d'ora in poi.

Al di là del clima particolarmente positivo che si è respirato oggi nellasede del vertice di Panmunjom, il villaggio dove 65 anni fu firmato l'armistizio che ha interrotto ma non chiuso formalmente la Guerra di Corea, l'atto più concreto che è emerso dal vertice è una Dichiarazione congiunta firmata dai due leader. (Segue)