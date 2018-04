Tra le Coree è scoppiata la pace? Dubbi da Giappone e Nato

Roma, 27 apr. - Un summit storico, un importante passo avanti sulla via della pace nella Penisola coreana. Non si risparmiano le definizioni altisonanti per il vertice intercoreano di oggi nel villaggio dell'Armistizio di Panmunjom. E certamente per le due Coree è un giorno importante, pieno di simbolismi. Tuttavia, dopo le strette di mano e gli abbracci, cominciano a emergere analisi prudenti.

Il primo a tirare il freno è stato il premier giapponese, Shinzo Abe. Tokyo è stata dall'inizio scettica sul processo di distensione avviato dal presidente sudcoreano Moon Jae-in e accettato dal leader nordcoreano Kim Jong Un. Il capo dell'esecutivo nipponico ha espresso un giudizio ovviamente positivo sul summit, per poi aggiungere di attendersi ora "azioni concrete" dalla Corea del Nord verso la denuclearizzazione totale e la soluzione degli altri problemi. Il capo della Nato Jens Stoltenberg, dal canto suo, ha chiarito che, sì, si tratta di un evento "incoraggiante", ma è solo "un primo passo" e va fatto "ancora molto duro lavoro". (Segue)