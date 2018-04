New York, 27 apr. - "Per favore, non dimenticate il grande aiuto che il mio buon amico, il presidente cinese Xi, ha dato agli Stati Uniti, soprattutto al confine della Corea del Nord. Senza di lui, sarebbe stato un processo molto più lungo e duro!". Questo l'ultimo tweet del presidente statunitense, Donald Trump, dopo lo storico vertice tra i leader delle due Coree.