Pittella (Pd): 1 maggio con PolitiChat si parlerà di lavoro

Potenza, 27 apr. - Sarà il lavoro il primo tema di "PolitiChat", il nuovo format di partecipazione e discussione sulle buone politiche per il Mezzogiorno, ideato da Gianni Pittella, senatore Pd.

Il 1 maggio ad Auletta, in provincia di Salerno, alle 10 al ristorante Miramonti, per parlare di lavoro e innovazione, oltre a Gianni Pittella, ci saranno Raffaele Gigantino di Microsoft, Luciana De Fino, imprenditrice lucana, e giovani della Campania e della Basilicata. "La buona politica passa dalla formazione e dal confronto, passa quindi proprio da questo tipo di iniziative", dichiara Gianni Pittella, capogruppo Pd in Commissione speciale al Senato.