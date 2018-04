Bergamini (Fi): solidarietà a Salvini, abbassare i toni

Roma, 27 apr. - "Solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini per il vile gesto intimidatorio di cui è stato vittima a Pavia. Dispiace constatare che il clima politico continui ad essere così infuocato. Il confronto politico, per quanto aspro, non dovrebbe mai sconfinare in attacchi personali". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia, commenta gli adesivi comparsi a Pavia, dove il leader della Lega appare appeso a testa in giù.

"Piuttosto - aggiunge - sarebbe necessario abbassare i toni della discussione che ormai hanno raggiunto livelli inaccettabili. Mi auguro che si faccia chiarezza su quanto accaduto e che i responsabili siano assicurati alla giustizia".