Governo, Manconi(Nobilita): stallo inaccettabile, stop aumento Iva

Roma, 27 apr. - "La situazione di stallo che sta caratterizzando la politica da oltre 50 giorni è diventata inaccettabile". Lo afferma con una nota il presidente dell'associazione Nobilita, Gabriele Manconi. "L'Italia ha bisogno al più presto di ripartire - ha continuato Manconi - e quanto previsto da Def approvato dal Consiglio dei ministri ne è la più evidente testimonianza: se non ci sarà in tempi brevissimi un nuovo governo in grado di scongiurare l'aumento dell'Iva, per la nostra economia arriveranno inevitabilmente nuovi tempi difficili".