Inps, Boeri tiene presentazione all'Eurogruppo sul tema dei salari

Roma, 27 apr. - Il presidente del'Inps Tito Boeri è stato "l'ospite illustre" oggi della riunione informale dell'Eurogruppo, a Sofia, dove ha tenuto una "ampia presentazione" sul tema delle dinamiche salariali. Lo ha riferito il presidente dell'Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno nella conferenza stampa al termine delle riunioni che precedevano l'Ecofin allargato ai ministri delle Finanze di tutta l'Ue.

Secondo Centeno, sulla base della presentazione di Boeri, anche in un contesto di globalizzazione "c'è una serie di possibili politiche di supporto per aiutare ad allineare salari e produttività. Queste includono riforme per ridurre la segmentazione dei mercati del lavoro, per promuovere la mobilità e per tenere conto dei progressi tecnologici e sulla digitalizzazione".