Anzaldi a Cirinnà: che c'entrano primarie con governo Pd-M5s?

Roma, 27 apr. - "A stupire è l'accostamento chiaramente improprio della mia amica Cirinnà tra le primarie per eleggere i segretari del Pd e una consultazione su cosa il Pd dovrebbe fare in merito alla richiesta del Movimento 5 stelle di appoggiare il loro Governo Di Maio. E' chiaro che sulla presunta trattativa M5s-Pd i cinquestelle sono parte in causa e quindi avrebbero tutto l'interesse a recarsi in massa a votare al referendum Pd per far nascere il loro governo coi nostri voti, con la conseguenza che il futuro del Pd lo deciderebbero gli iscritti di Rousseau". E' quanto dichiara il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, in risposta alla dichiarazione di Monica Cirinnà.

"Le primarie per eleggere i nostri segretari, invece, sono chiaramente una questione interna al partito dove ad essere eletto - prosegue - è comunque un esponente del Pd: improbabile che attivisti ed elettori M5s si rechino ai gazebo e paghino per eleggere il leader di un altro partito. Chi meglio della senatrice Cirinnà, peraltro, può testimoniare la distanza tra Pd e M5s su questioni programmatiche dirimenti e l'inaffidabilità dei cinquestelle, visto il tradimento subito sulla legge che ha introdotto le unioni civili? Ci saremmo aspettati una riflessione di questo tipo, non di tattica congressuale".