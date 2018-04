Berlusconi: impossibile accordo centrodestra con M5S per governo

Trieste, 27 apr. - "Non c'è nessuna possibilità" di trovare un accordo tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Trieste. "Io non ho posto veti ma Di Maio ha detto che io sono il male assoluto, ha detto che non vuole ministri o sottosegretari di Forza Italia. Con chi ragiona in questo modo, che è fuori dalla democrazia, credo che non si possa fare alcun accordo", ha aggiunto.

Berlusconi ha ripetuto anche no alle elezioni anticipate perché, come ha spiegato, il quadro politico "non cambierebbe di molto".