Bernini: piena solidarietà a Salvini, fermare odio e intolleranza

Roma, 27 apr. - "Auspico che la Digos e le altre autorità preposte facciano piena luce sull'episodio degli adesivi rinvenuti a Pavia raffiguranti Matteo Salvini impiccato a testa in giù". Lo dichiara Anna Maria Bernini, Capogruppo di Forza Italia Al Senato, in relazione al rinvenimento a Pavia di adesivi con l'immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù.

"E' necessario e urgente, specie in questa fase travagliata della vita politica, bloccare sul nascere siffatte manifestazioni di intolleranza e odio che potrebbero degenerare - avverte - in qualcosa di più grave. A Matteo Salvini, anche a nome dei senatori di Forza Italia, giunga piena e completa solidarietà".