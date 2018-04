Berlusconi: soluzione non può che essere governo di centrodestra

Trieste, 27 apr. - "Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione non può essere che quella di un governo del centrodestra che si presenti in Parlamento con tre, quattro cose importanti e obiettivi da fare nei primi 100 giorni trovando sicuramente in Parlamento i voti per la maggioranza necessaria". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, incontrando i giornalisti a Trieste.