Turchia, arrestati quattro "alti responsabili" dell'Isis

Ankara, 27 apr. - Quattro "alti responsabili" dello Stato Islamico in Siria sono stati arrestati nella parte occidentale della Turchia, mentre cercavano di lasciare il Paese mischiandosi con dei rifugiati. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa turca Anadolu.

Tra i quattro sospetti arrestati durante un'operazione della polizia antiterrorismo a Izmir c'è un uomo descritto da Anadolu come l' "emiro" dell'Isis per la provincia di Deir Ezzor, nell'est della Siria. Gli altri tre uomini sono sospettati di essere dirigenti di questa organizzazione ultraradicale che ha rivendicato vari attentati in tutto il mondo nel corso degli ultimi anni.

I quattro sono stati bloccati mentre cercavano di mischiarsi con un gruppo di siriani che voleva lasciare il Paese, con ogni probabilità per raggiungere l'Europa. Lo ha indicato Anadolu. I sospetti sono stati condotti nella sede dell'antiterrorismo a Smirne per essere interrogati.