Trump: "La guerra di Corea alla fine! Noi molto orgogliosi"

New York, 27 apr. - "LA GUERRA DI COREA ALLA FINE! Gli Stati Uniti, e tutti i suoi GRANDI abitanti, dovrebbero essere molto orgogliosi di quello che sta avvenendo in Corea!". Questo il secondo tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per commentare l'incontro tra il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un.

"Dopo un furioso anno di lanci di missili e test nucleari, uno storico incontro tra Corea del Sud e Corea del Nord è in corso. Belle cose stanno accadendo, ma solo il tempo ce lo saprà dire!" aveva scritto poco prima.