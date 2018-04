Roma, 27 apr. - CNA-Fita riceverà il primo premio Antitrust 2017 - riservato alle associazioni di imprese - per la campagna risarcitoria in favore dell`autotrasporto danneggiato dal cartello dei camion.

CNA-Fita, infatti, ha promosso un`azione collettiva alla quale le imprese possono ancora aderire senz`anticipare alcuna spesa usufruendo di professionisti dalla provata esperienza nel campo dell`antitrust e del contenzioso civile. In questo modo, CNA-Fita offre agli autotrasportatori italiani la possibilità di far rientrare in azienda capitali illecitamente sottratti negli anni 1997/2011 durante i quali il cartello ha operato.

"Siamo estremamente soddisfatti per questo alto riconoscimento, del quale ringraziamo prima di tutto l`Autorità garante della concorrenza e del mercato. Un riconoscimento che premia l`impegno profuso da tutti i colleghi del territorio, dalle imprese e dai professionisti in questa battaglia per l`affermazione della giustizia", commenta il presidente nazionale della CNA-Fita, Patrizio Ricci.