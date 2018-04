Sole 24 Ore, Fossa: 15-16 mesi fa eravamo su orlo baratro

Milano, 27 apr. - "Abbiamo avuto difficoltà nell'incremento del business, ma sicuramente faremo focus maggiore su questo. Non dobbiamo però dimenticarci che 15-16 mesi fa eravamo sull`orlo del baratro. La situazione attuale non è sicuramente florida, ci sono ancora difficoltà, ma sicuramente è ben diversa da quella di un anno fa". Lo ha affermato il presidente del Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, rispondendo in assemblea di bilancio ad alcuni rilievi mossi dall`azionista di maggioranza Confindustria.

"Certo - ha proseguito - oggi dobbiamo concentrarci maggiormente sul discorso del business, uno dei pochi business nel Paese che è ancora oggi in difficoltà abbastanza generalizza. E` stato fatto un intervento del governo che doveva andare in aiuto del sistema, ma non è stato così perché a distanza di un anno ancora mancano i decreti attuativi".

Fossa ha ricordato inoltre che il mercato della pubblicità nel frattempo è "molto rallentato rispetto a quanto atteso".

Quanto alla posizione di Assolombarda, che attraverso l`intervento di un suo rappresentante ha lamentato il prezzo basso del titolo in Borsa, Fossa ha ammesso: "Che c`è un deprezzamento del titolo è vero. Io ritengo che il titolo sia sottovalutato, ma sappiamo tutti che molte volte è il fatto che ci sia la scalabilità a dare appeal a un titolo e sappiamo che oggi il Sole non è scalabile. Certo, conta anche avere risultati migliori".