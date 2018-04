Governo, Boccia: Renzi? Deve darci una mano

Roma, 27 apr. - "E' il partito che decide. E il partito lo deciderà il 3 maggio se ci sediamo a questo tavolo e se chi si siede è autorizzato a trovare dei punti di incontro. Io penso che sia nostro dovere farlo. E poi la classe politica del Pd che asseconda una parte - secondo me di minoranza - della pancia dei propri elettori non fa bene il proprio lavoro. Questa cosa del 'senza di me' sta diventando kafkiana. Consiglio a chi continua ad alimentarla, perché è alimentata ad arte, di ascoltarsi la canzone di Anna Oxa, così fa prima e gli torna pure il sorriso. E gli consiglio anche di tornare a parlare di politica. Renzi? Deve darci una mano, deve aiutarci. Come ha fatto Veltroni in passato". Così Francesco Boccia (Pd) ai microfoni di Gerardo Greco a Gioco a Premier (Rai Radio1).